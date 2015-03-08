WSB, 8-й тур, "Мексиканські воїни" - "Українські отамани": відеотрансляція (повтор)

У ніч на 8 березня професійний боксерський клуб «Українські отамани» проводив чергову виїзну матчеву зустріч у 5-му сезоні Всесвітньої серії боксу. У місті Аґуаскальєнтес наша команда зустрілася з «Мексиканськими воїнами» в рамках 8-го туру, що відкриває друге коло групових змагань, повідомляє прес-служба "отаманів".

Поєдинок між командами пройшов у підгрупі «С1», на ринг вийшли боксери вагових категорій: 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг та +91 кг

Пропонуємо Вашій увазі повтор відеотрансляції матчу. З результатами Ви можете ознайомитися тут.