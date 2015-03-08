УПЛ: "Волинь" зіграла внічию з "Чорноморцем", а "Динамо" вирвало перемогу у "Олімпіка"

"Олімпік", який проводить домашні матчі в Києві, гру з "Динамо" проводив не на стадіоні "Оболонь", а на домашній арені "Динамо" - НСК "Олімпійський", повідомляє прес-служба УПЛ.

У першому таймі гри в Луцьку перевагу несподівано мали гості, які зараз відчувають великі фінансові проблеми і приїхали в Луцьк в ролі аутсайдера. "Чорноморець" знаходиться на 10-му місці, в той час як "Волинь" - на 7-му. Тим не менш, одесити явно активніше почали гру, а на 35-й хвилині втілили свою перевагу в гол. М'яч у свої ворота забив гравець "Волині" Івіца Жунич. Віталій Балашов виконав навіс зі штрафного, Анатолій Діденко в падінні головою пробив і м'яч, зачепивши Жунича, влетів у ворота. Одесити могли претендувати навіть на перемогу в цій грі, ведучи в рахунку аж до 77-ї хвилини. Але, в цей момент Жунич виправив власну помилку. Високо вистрибнувши у штрафному майданчику після навісу партнера, Жунич головою пробив точно в дальній кут воріт - 1:1.

В матчі в Києві, де явним фаворитом, зрозуміло, був динамівський колектив, номінальні господарі поля з "Олімпіка" утримували свої ворота в недоторканності до 94-ї хвилини і розраховували на велику сенсацію. Але в доданий арбітром час, після розіграшу чергового стандарту, влучного удару завдав Микита Бурда - 1:0. Таким чином, ця перемога дозволила лідеру чемпіонату збільшити свій відрив від головного конкурента - донецького "Шахтаря" - до 7 очок.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Шахтар" зіграв внічию з харківським "Металістом" - 2:2. маріупольський "Іллічівець" обіграв луганську "Зорю" - 2:1, а запорізький "Металург" програв донецькому "Металургу" з рахунком 0:1.