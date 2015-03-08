Прем'єр-ліга, 16-й тур, "Волинь" - "Чорноморець": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 16-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає одеський "Чорноморець". У цій грі зустрічаються команди, які займають 7-е і 10-е місця в турнірній таблиці, повідомляє прес-служба УПЛ.

Досить рідкісне явище у внутрішніх змаганнях - гра без допуску глядачів на стадіон. «Волинь» таким чином буде "розраховуватись" за гріхи своїх вболівальників в кінці минулого року, коли у Луцьк приїхав «Металіст» і гра з харків'янами закінчилася скандалом за участю вибігших на поле фанів. Відносно пощастило в цій ситуації «Чорноморцю», оскільки основна частина переваги власних стін суперника буде в неділю відсутня.

Однак навіть у звичних умовах в останні роки одесити краще почуваються з даними суперником саме в гостях. «Моряки» тут виграли 4 попередні зустрічі, а лучани в приклад можуть взяти хіба що сезон 2004/2005 рр. - саме з тих пір вони на «Авангарді» у незручного суперника не беруть очки і не перемагають його.

Нинішній склад «Волині» є більш стабільним і перевіреним, і навіть попередній конфуз в Дніпропетровську (0:5 від "Дніпра") ні про що не говорить. Перевтілення команди в стислі терміни від Віталія Кварцяного - звичайна справа. А от можливості «Чорноморця» під керівництвом Олександра Бабича на сьогодні поки що мало відомі. Можливо, ця гра дасть певний привіді для роздумів.

Матч першого кола в Одесі завершився з рахунком 1:0 на користь "Чорноморця".

З урахуванням великих кадрових змін у складі одеситів, які відбулися в зимове міжсезоння і пов'язані з серйозною фінансовою кризою в клубі, фаворитом матчу на котирування букмекерських контор є господарі поля. На перемогу "Волині" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,48 до 1, на нічию - 3,84 до 1, а на перемогу одеситів - 6,45 до 1.

Стартові склади команд:

Волинь: 1. Шуст, 15. Жуніч, 91. Парцванія, 6. Бабенко Р., 10. Бікфалві, 11. Шарпар, 13. Шабанов, 19. Кобахідзе, 23. Немчанінов, 79. Бабатунде, 93. Матей

Запасні: 74. Кичак, 30. Гуменюк О., 33. Новак, 8. Політило, 14. Польовий, 89. Козьбан, 94. Хомченко

Чорноморець: 13. Мартищук, 11. Смирнов, 25. Мартиненко, 33. Слінкін, 39. Васін Д., 42. Крнета, 24. Гречишкін, 2. Олійник Я., 55. Філімонов, 27. Балашов, 90. Діденко

Запасні: 44. Паст, 4. Путраш, 10. Кіча, 19. Калита, 94. Данченко О., 22. Кабаев, 99. Яворський Ст.