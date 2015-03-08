WSB, 8-й тур: "Українські отамани" всуху програли "Мексиканським воїнам" (відео поєдинків)

У ніч на 8 березня професійний боксерський клуб «Українські отамани» провів чергову виїзну матчеву зустріч у 5-му сезоні Всесвітньої серії боксу. У місті Аґуаскальєнтес наша команда зустрічалася з «Мексиканськими воїнами» в рамках 8-го туру, що відкриває друге коло групових змагань.

Поєдинок між командами відбудеться у підгрупі «С1», в рамках якої на ринг вийшли боксери вагових категорій: 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг та +91 кг

Українці програли всі п'ять поєдинків одноголосним рішенням суддів - 0:5. Таким чином, суперник взяв реванш за попердній матч, де у рамках стартового туру змагань, в столиці України, наша команда перемогла «Мексиканських воїнів» з рахунком 4:1.

Незважаючи на поразку, «Українські отамани» залишились з 14-ма очками на 3-му місці в турнірній таблиці. «Мексиканські воїни» наблизились до них на відстань в один бал. На першому місці, як і раніше «Кубинські приборкувачі», котрі виграли в гостях у «Мароканських атласних левів» 4:1 у набрали 24 очки. На другій позиції «Команда боксерів Росії», котра в суботу з таким самим рахунком перемогла на виїзді «Алжирських пустельних яструбів» й набрала 18 пунктів.

Вагова категорія 52 кг Орландо Хутциль «Мексиканські воїни» - Азат Усеналієв «Українські отамани»

Вагова категорія 60 кг Ліндольфо Дельгадо «Мексиканські воїни» - Олег Прудкий «Українські отамани»

Вагова категорія 69 кг Хектор Рейєс «Мексиканські воїни» - Сергій Богачук «Українські отамани»

Вагова категорія 81 кг Карлос Міна «Мексиканські воїни» - Денис Солоненко «Українські отамани»

Вагова категорія +91 кг Едгар Рамірез «Мексиканські воїни» - Тарас Неудачин «Українські отамани»