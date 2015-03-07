Українка Пигида стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики в бігу на 400 метрів

Українська бігунка Наталія Пигида виграла золото в забігу на 400 метрів на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях.

У фінальному забігу наша спортсменка показала свій кращий результат у нинішньому зимовому сезоні.

Пигида подолала дистанцію за 51,96 секунди, випередивши іспанку Індіру Терреро (52,63) і британку Серен Бенді-Девіс (52,64).

Після фінішу переможниця зазначила: "Я їхала сюди за нагородою, за золотою. Інші варіанти мене не влаштовували. Я знала, на що я готова. Якби був стандартний манеж, то і результат був би кращий. Але, головне, що для перемоги вистачило і цього часу".

Ця медаль стала першою для збірної України на нинішньому турнірі.

Чемпіонат Європи проходить у Празі (Чехія) з 5 по 8 березня.