Металіст вирвав нічию у Шахтаря

У драматичному поєдинку 16-го туру УПЛ на «Арені Львів» «Металіст» і «Шахтар» зіграли бойову нічию - 2:2 (голи: Довгий, 18, Прийомов (90+3) - Срна (45+4), Адріано (72), передає fcdynamo.kiev.ua.

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З трьох орендованих динамівців, які взяли участь у поєдинку у складі харків'ян захисник Євген Селін провів всю гру, його колега по амплуа Дмитро Рижук вийшов у старті, але був видалений на 45-й хвилині, а нападник Артем Бесєдінвідігравши першу половину зустрічі, був замінений в перерві матчу.