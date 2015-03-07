Валентина Семеренко стала бронзовим призером ЧС у спринті

Сезон, у якому мало не у кожній гонці однією з головних тем стає погода, повинен був завершитися таким чемпіонатом світу. Навіть найскладніші умови у спринті у чоловіків не йшли у жодне порівняння з тим, що дісталося дівчатам: до сильного поривчастого вітру додалися сутінки та рясний снігопад, передає champion.com.ua.

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У підсумку, всі стратегічні заготовки тренерів, які відправляли своїх топ-спортсменок у ранні стартові номери, виявилися помилковими - пізні стартові номери отримали більш якісну трасу, інформуєофіційний сайт Федерації біатлону України.

Валя Семеренко мала четвертий стартовий номер і фактично прокладала лижню для суперниць. І, розуміючи, що швидкістю сьогодні взяти буде складно, Валя зробила наголос на точність і - головне - швидкострільність. Серед усіх учасниць у Семеренко найкращий сумарний час стрільби. Після чистої стрільби лежачи, Валя якийсь час залишалася лідером, аж до того, як відстрілялася Марі Дорен-Абер.

Справитися з француженкою нашій біатлоністці не вдалося і на фініші: допустивши промах у стійці, Валя фінішувала у 20-ти секундах позаду Дорен. Для Марі - це перше золото чемпіонатів світу. А вона тільки у січні повернулася у Кубок світу після народження дитини.

Обійшла українку ще й Вероніка Новаковська-Земняк - єдина з претенденток на високі місця, яка відстрілялася чисто. Для польки - це перший подіум в історії виступів на Кубку світу, і відразу срібло чемпіонату світу.

А бронза у спринті на головному старті стає "фішкою" Семеренко: вже чотири роки поспіль медалі тут ділять Віта та Валя (2012 (ЧС) - Віта, 2013 (ЧС) - Віта, 2014 (ОІ) - Віта, 2015 (ЧС) - Валя). Для Валі Семеренко - це вже друга бронза чемпіонатів світу. Два роки тому вона фінішувала третьою в індивідуальній гонці.