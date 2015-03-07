Гравець луганської "Зорі" отримав черепно-мозкову травму в ДТП

Вчора після гри молодіжних складів маріупольського «Іллічівця» і луганської «Зорі» півзахисник луганської команди Павло Худзік на своєму автомобілі Volkswagen Polo відправився до сім'ї в Київ. На трасі Київ-Черкаси в 140 кілометрах від Києва, автомобіль гравця зіткнувся з автомобілем Nissan X-trail в якому знаходилися п'ять осіб, повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

Водій автомобіля Nissan X-trail загинув на місці, одна людина в автомобілі отримала травми.

За свідченнями очевидців, винуватець аварії - водій автомобіля Nissan X-trail, який виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого і сталося зіткнення.

Відразу ж після ДТП Худзік з черепно-мозковою травмою був доставлений в лікарню міста Золотоноша. У даний момент приймається рішення про його переведення до нейрохірургії клініки «Борис» міста Києва.