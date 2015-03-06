"Українські отамани" та "Мексиканські воїни" успішно пройшли процедуру зважування

Команди Всесвітньої боксерської серії «Мексиканські воїни» та «Українські отамани» пройшли офіційну процедуру зважування. Усі боксери вклалися у відведену вагу та вже завтра вийдуть на ринг мексиканського Агуаскальєнтеса.

Також варто відзначити, що програма завтрашнього вечора боксу буде дещо змінена. Поєдинки розпочнуться як зазвичай у найлегшій вазі до 52 кг, після чого глядачі побачать бої по такій схемі: 69 кг, +91 кг, 81 кг, а закінчиться вечір боксу поєдинком у вазі до 60 кг.

Таким чином, на ринг вийдуть:

Вагова категорія 52 кг. Орландо Хутциль «Мексиканські воїни» — Азат Усеналієв «Українські отамани»

Вагова категорія 60 кг. Ліндольфо Дельгадо «Мексиканські воїни» — Олег Прудкий «Українські отамани»

Вагова категорія 69 кг. Хектор Реєс «Мексиканські воїни» — Сергій Богачук «Українські отамани»

Вагова категорія 81 кг. Карлос Міна «Мексиканські воїни» — Денис Солоненко «Українські отамани»

Вагова категорія +91 кг. Едгар Рамірез «Мексиканські воїни» — Тарас Неудачин «Українські отамани»

УНІАН проведе пряму трансляцію матчевої зустрічі в ніч на 8 березня о 04:30 за київським часом.