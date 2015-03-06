У Криму буде проводитись футбольний чемпіонат за участю 8 команд

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) підтримав ідею створення чемпіонату Криму. Про це заявив член виконкому УЄФА Франтішек Лавринець за підсумками поїздки комісії УЄФА по півострову, повідомляє ТАСС.

Комісія УЄФА позитивно оцінила стан футбольної інфраструктури Криму і Севастополя. "Ми згодні, що ліга необхідна. УЄФА повністю підтримує необхідність проведення чемпіонату. Але про терміни ми поки що говорити не готові", - сказав Лавринець.

Він зазначив, що представники УЄФА поки не визначилися в питанні фінансування футболу в Криму і Севастополі. "На сьогоднішній день рано говорити про фінансування. Ми поки не так далеко зайшли в питанні порозуміння", - сказав Лавринець.

Передбачається, що в Криму будуть утворені дві футбольні ліги - доросла та юніорська (гравці до 19 років). У дорослій лізі виступатимуть вісім професійних команд, які зіграють між собою в чотири кола, а в дитячій - 16, які визначать переможця турніру в два кола.

Організацією змагань буде займатися Кримський футбольний союз, який об'єднає існуючі федерації футболу Криму і Севастополя.

В кінці липня 2014 року кримські клуби СКЧФ, "Перлина" та ТСК були допущені до ліцензування рішенням бюро виконкому Російського футбольного союзу (РФС), а потім стали учасниками другого дивізіону чемпіонату Росії. Це рішення опротестувало керівництво Федерації футболу України (ФФУ).

УЄФА 4 грудня заборонив кримським клубам брати участь в чемпіонаті Росії з 1 січня 2015 року, проголосивши Крим "спеціальною територією". Без згоди УЄФА і ФФУ РФС не має права проводити турніри на території Криму. На виконкомі РФС в січні було прийнято рішення виключити кримські клуби з чемпіонату Росії.