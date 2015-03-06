"Будівельник" обіграв "Хімік" у півфіналі Кубка України з баскетболу

У столичному Палаці спорту завершився другий півфінальний матч "Фіналу чотирьох" Кубка України з баскетболу, в якому столичний "Будівельник" протистояв южненському "Хіміку" і обіграв суперника з рахунком 57:49.

Доля матчу була визначена в самій кінцівці.

Гра двох лідерів українського баскетболу нинішнього сезону була вкрай напруженою і мало результативною. За 40 хвилин гри команди набрали трохи більше 100 очок на двох.

В такому напруженому матчі кияни були трішки сильнішими у перших трьох чвертях - 17:13, 14:12 і 14:13. А в заключній 10-хвилинці не тільки зберегли свою 7-очкову перевагу, але і збільшили її на 1 бал, 12:11 - 57:49 підсумковий рахунок.

Найрезультативнішими гравцями у складі переможців в цьому матчі стали Максим Пустозвонов і Максим Івшин, які набрали по 14 балів.

Таким чином, кияни здобули першу перемогу над "Хіміком" у сезоні-2014/15 (два матчі в рамках регулярного чемпіонату Суперліги "будівельники" програли), а "Хімік" зазнав першої поразки протягом сезону взагалі. Статистика перемог і поразок команди в чемпіонаті - 25/0.

У фіналі киянам буде протистояти дніпропетровський "Дніпро", який раніше сьогодні, в першому півфіналі обіграв БК "Київ" з рахунком 65:60.