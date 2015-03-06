Павелко обраний президентом ФФУ
15:35, 06 березня 2015Спорт
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У Києві завершилися вибори президента Федерації футболу України, на яких більшістю голосів керівником федерації обраний Андрій Павелко.
Андрій Павелко буде керувати ФФУ / dynamo.kiev.ua
Про це було оголошено після підрахунку всіх 137 бюлетенів, повідомляє кореспондент УНІАН.
Згідно підрахунку, 122 голоси були віддані за Павелко, 8 - за Ігоря Коломойського, 7 - за Ярослава Грисьо.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у столичному Будинку футболу (офіс ФФУ) відбувся позачерговий Конгрес ФФУ, на якому обирався новий президент організації. Екс-президент Анатолій Коньков подав у відставку в грудні 2014-го року.
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