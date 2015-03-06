Павелко обраний президентом ФФУ

15:35, 06 березня 2015
Спорт
1957
оновлено

У Києві завершилися вибори президента Федерації футболу України, на яких більшістю голосів керівником федерації обраний Андрій Павелко.

Андрей Павелко будет руководить ФФУ / dynamo.kiev.ua

Про це було оголошено після підрахунку всіх 137 бюлетенів, повідомляє кореспондент УНІАН.

Згідно підрахунку, 122 голоси були віддані за Павелко, 8 - за Ігоря Коломойського, 7 - за Ярослава Грисьо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у столичному Будинку футболу (офіс ФФУ) відбувся позачерговий Конгрес ФФУ, на якому обирався новий президент організації. Екс-президент Анатолій Коньков подав у відставку в грудні 2014-го року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter