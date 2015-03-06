Павелко обраний президентом ФФУ

Про це було оголошено після підрахунку всіх 137 бюлетенів, повідомляє кореспондент УНІАН.

Згідно підрахунку, 122 голоси були віддані за Павелко, 8 - за Ігоря Коломойського, 7 - за Ярослава Грисьо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у столичному Будинку футболу (офіс ФФУ) відбувся позачерговий Конгрес ФФУ, на якому обирався новий президент організації. Екс-президент Анатолій Коньков подав у відставку в грудні 2014-го року.