Названо склад легкоатлетичної збірної України на зимовий Кубок Європи з метань

Українську делегацію на цих змаганнях представлятимуть 16 спортсменів, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Згідно з регламентом зимового Кубка Європи, в кожній дисципліні у змаганнях дорослих і молоді, країну може представляти один атлет. Україна буде представлена в Португалії у всіх без винятку видах програми.

Склад збірної України виглядає наступним чином: Ничипорчук Олександр (спис) Гацько-Федусова Ганна (спис) Олексій Семенов (диск) Семенова Наталія (диск) Виноградов Євген (молот) Новожилова Ірина (молот) Самолюк Віктор (ядро) Клочко Вікторія (ядро); молодь - Богдан Максим (спис) Катерина Дерун (спис) Мусієнко Ігор (диск) Чередниченко Карина (диск) Регеду Сергій (молот) Шамотіна Альона (молот) Богач Микола (ядро) Савицька Вікторія (ядро).

Зимовий Кубок Європи з метань відбудеться 14-15 березня в Лейрії (Португалія).