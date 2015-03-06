На Конгресі ФФУ Павелко виступив за децентралізацію органів футболу і жорстку позицію по Криму, Коломойський - за зрівняння бюджетів клубів

На позачерговому Конгресі ФФУ, який сьогодні проходить у столичному Будинку футболу (офіс Федерації футболу України) свої програми представили головні кандидати на посаду президента ФФУ Андрій Павелко та Ігор Коломойський.

Павелко виступив за децентралізацію органів футболу і заявив про жорстку позицію щодо регіональної федерації Криму, а Коломойський - за зрівняння бюджетів клубів та зменшення зарплат гравців під час АТО, повідомляє кореспондент УНІАН.

Зокрема, Павелко зазначив: "Перше, про що наш Конгрес повинен заявити чітко і однозначно футбольному світу - це підтвердити жорстку позицію ФФУ щодо окупованого Криму. Це українська територія. Ми знаємо, який тиск відчувають на собі фахівці та ентузіасти Республіканської федерації футболу Криму, які зберігають вірність Україні. Ми пам'ятаємо про них". Крім того, віце-президент ФФУ зазначив: ""Говорячи про децентралізацію управління, ми будемо стимулювати більшу активність і самостійність місцевих органів. ФФУ надасть всіляку підтримку всім конструктивним починанням та ініціативам. Ми розробимо систему оцінок і критеріїв роботи обласних та районних федерацій".

У свою чергу, Ігор Коломойський зазначив: "Хочу зупинитися на кількох пунктах які хвилюють мене, оскільки ми стоїмо під загрозою існування українського футболу. Ми бачимо, що выдбувається на Донбасі, в Криму, знаємо, що п'ять клубів еліти грають не на своїх стадіонах і кочують по містах і селах всієї країни. Не знаю, чи відомо вам, як себе почувають власники клубів, які повинні платити зарплату легіонерам у валюті з нинішнім курсом. Зараз йде, не знаю як назвати - АТО, війна. ми знаємо, скільки у нас поранених і я не знаю, наскільки це етично в такий час платити такі зарплати футболістам". Крім того, Коломойський зазначив: "Для розвитку футболу повинна бути конкуренція. Не може бути, щоб у одного клубу був бюджет 100 мільйонів, у іншого - 2-3. Вони не зможуть конкурувати. Тому зараз у нас є можливість побудувати нову модель розвитку футболу. Я зобов`язуюсь в разі обрання мене президентом побудувати нову модель українського футболу".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проходить позачергової Конгрес ФФУ, на якому має бути обраний президент федерації. Екс-президент ФФУ Анатолій Коньков подав у відставку в грудні 2014-го року.