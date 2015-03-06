Команда українського легіонера NCAA "Вебер" виграла матч регулярного чемпіонату у "Айдахо"

Кращим гравцем матчу став кандидат в національну збірну України Хоель Боломбой, повідомляє офіційний сайт NCAA.

На рахунку гравця, який провів на майданчику 35 хвилин ігрового часу, 22 очки (6/10 2-очкових кидків, 2/3 3-очкових, 4/6 штрафних), 10 підбирань, 1 передача, 2 блокшота, 1 перехоплення, 2 втрати й 2 фолу.

Боломбой є одним з лідерів команди протягом усього сезону. Його середня статистика складає 13,1 очка за гру при 32,7 хвилинах часу, проведеного на майданчику. Це другий показник в команді після Джеремі Сенгліна (35,3 хвилини, 16,0 очки).

На даний момент, команда державного університету Уебер (Огден, штат Юта), займає 8-е місце в Дивізіоні Big Sky, маючи на своєму рахунку 8 перемог при 9 поразках.

Хоель Боломбой народився в Донецьку і має баскетбольне громадянство України. У дитинстві батьки гравця перевезли його в США.

NCAA об'єднує студентські чемпіонати команд університетів і коледжів США та Канади з 23 видів спорту.