У Києві відкрився позачерговий Конгрес ФФУ

12:25, 06 березня 2015
Спорт
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У столичному Будинку футболу (офіс Федерації футболу України) відкрився позачерговий Конгрес ФФУ.

Конгресс ФФУ выбирает президента организации / ffu.org.ua

Конгрес відкрив віце-президент федерації Володимир Мариновський, повідомляє кореспондент УНІАН.

У залі пролунав гімн України.

Головним питання порядку денного будуть вибору президента ФФУ. На посаду претендують три кандидати - Андрій Павелко, Ярослав Грисьо та Ігор Коломойський.

Для роботи у Виконкомі зареєстровані 137 делегатів.

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