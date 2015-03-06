У Києві відкрився позачерговий Конгрес ФФУ

У столичному Будинку футболу (офіс Федерації футболу України) відкрився позачерговий Конгрес ФФУ.

Конгрес відкрив віце-президент федерації Володимир Мариновський, повідомляє кореспондент УНІАН. У залі пролунав гімн України. Головним питання порядку денного будуть вибору президента ФФУ. На посаду претендують три кандидати - Андрій Павелко, Ярослав Грисьо та Ігор Коломойський. Для роботи у Виконкомі зареєстровані 137 делегатів.

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