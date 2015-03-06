У Києві відкрився позачерговий Конгрес ФФУ
12:25, 06 березня 2015Спорт
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У столичному Будинку футболу (офіс Федерації футболу України) відкрився позачерговий Конгрес ФФУ.
Конгрес ФФУ обирає президента організації / ffu.org.ua
Конгрес відкрив віце-президент федерації Володимир Мариновський, повідомляє кореспондент УНІАН.
У залі пролунав гімн України.
Головним питання порядку денного будуть вибору президента ФФУ. На посаду претендують три кандидати - Андрій Павелко, Ярослав Грисьо та Ігор Коломойський.
Для роботи у Виконкомі зареєстровані 137 делегатів.
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