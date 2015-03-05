Український футболіст Пашаєв може зіграти за збірну Азербайджану

Про це заявив генсек федерації Ельхан Мамедов, повідомляє Report.az.

За словами Мамедова, з цією метою АФФА звернулася і в Футбольну федерацію України. Генсек заявив, що завтра делегати від АФФА мають намір відвідати ФІФА: "Батько Павла Пашаєва - Вагіф - азербайджанець. Він народився в Баку. У нас є документ, який підтверджує це. Зібравши всі документи, ми звернемося до ФІФА з проханням розглянути питання про його перехід в збірну Азербайджану. Згідно з 8-м пунктом Положення ФІФА про статус футболістів, якщо спортсмен виступав в офіційних матчах у складі збірної молодших вікових груп, рішення про його участь в основній збірній іншої країни приймає ФІФА. Цілком можливо, що завтра ми звернемося і в головну футбольну структуру, а ФІФА прийме рішення в найближчі два тижні".

Павло Пашаєв неодноразово притягувався до ігор у національній збірній України. Крім матчів в командах вікових категорій U-17, U-19 та U-21, Пашаєв також одягав форму основної збірної команди, провівши дві гри в 2009-му році. Однак ці матчі були товариськими. Пізніше він до складу команди не потрапляв.