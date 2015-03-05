Клуб українського легіонера Леня "Фінікс" виграв матч регулярного чемпіонату НБА проти "Орландо"

Гра в Орландо вийшла вкрай напруженою, а доля матчу була вирішена у третій чверті, повідомляє офіційний сайт ліги.

У першій половині матчу невелику перевагу мали господарі майданчика, які виграли обидві чверті з підсумковою перевагою в 9 балів - 25:22, 27:21. Але, у третій 12-хвилинці "сонячні" видали блискучий ігровий відрізок, вигравши його з дворазовою перевагою - 17:34. У кінцівці "Орландо" спробував наздогнати суперника в рахунку, але зумів лише скоротити відставання на 3 бали - 31:28.

"Меджик" не вистачило навіть зусиль свого лідера Віктора Оладипо, який провів блискучий матч - 38 очок.

Лень відіграв 22 хвилини, за які набрав 2 очки (1/5 з середньої дистанції), 4 підбирання (2 в атаці), допустив 3 втрати і отримав 3 персональних зауваження.

Незважаючи на здобуту перемогу "Фенікс" продовжує перебувати на 10-му місці в турнірній таблиці конференції "Захід" - 32 перемоги при 30 поразках. Згідно з регламентом НБА, в плей-офф чемпіонату, де і розігрується титул найсильнішої команди за підсумками сезону, потрапляють по 8 кращих команд Західної і Східної конференцій.