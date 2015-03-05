Польський боксер допоможе Кличку готуватися до бою з Дженнінгсом

Ним стане 28-річний темношкірий поляк Ізуагбе Угонох, повідомляє Boxingnews з посиланням на Ringpolska.pl.

Свого часу, батьки спортсмена переїхали з Нігерії в Польщу, де і народився Ізу, як його називають у Польщі.

"Ми з тренером і Джозефом Паркером вилітаємо в розташування Володимира Кличка у Флориду 29 березня", - сказав Ізу, який після дев'яти стартових поєдинків у Польщі зараз виступає і тренується в Новій Зеландії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Кличко звернувся до своїх фанів з повідомленням, що він вже почав підготовку до бою з Браянтом Дженнінгсом, і пообіцяв знайомити їх з ходом підготовки до поєдинку, який відбудеться 25 квітня в Нью-Йорку.