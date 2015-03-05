Польський боксер допоможе Кличку готуватися до бою з Дженнінгсом
13:37, 05 березня 2015Спорт
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Стало відомо ім'я спаринг-партнера чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимира Кличка, який допоможе йому готуватися до бою з американцем Браянтом Дженнінгсом.
Ізуагбе Угонох стане спаринг-партнером Кличка / klitschko-brothers.com
Ним стане 28-річний темношкірий поляк Ізуагбе Угонох, повідомляє Boxingnews з посиланням на Ringpolska.pl.
Свого часу, батьки спортсмена переїхали з Нігерії в Польщу, де і народився Ізу, як його називають у Польщі.
"Ми з тренером і Джозефом Паркером вилітаємо в розташування Володимира Кличка у Флориду 29 березня", - сказав Ізу, який після дев'яти стартових поєдинків у Польщі зараз виступає і тренується в Новій Зеландії.
Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Кличко звернувся до своїх фанів з повідомленням, що він вже почав підготовку до бою з Браянтом Дженнінгсом, і пообіцяв знайомити їх з ходом підготовки до поєдинку, який відбудеться 25 квітня в Нью-Йорку.
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