Інспектори УЄФА прибули до Криму з одноденним візитом

Метою чиновників УЄФА є інспектування спортивних об'єктів і зустрічі з представниками футбольної та суспільно-політичної громадськості регіону, повідомляє Р-Спорт.

До складу делегації входять представники виконкому УЄФА словак Франтішек Лавринець та румун Мірча Санду. Апарат організації представляють Теодор Теодорідіс і Давид Петріашвілі. Разом з співробітниками УЄФА в Крим прибула статс-секретар - заступник міністра спорту Російської Федерації Наталія Паршикова.

В програму заходів входить відвідування стадіонів "Фіолент" і "Локомотив" у Сімферополі, бази "Скіф" у Бахчисарайському районі і арени в Севастополі, яка носить однойменну з містом назву. У Криму делегацію супроводжуватиме так званий "міністр спорту" республіки Георгій Шестак, президент кримської федерації футболу Микола Гостєв, а також голова федерації футболу Севастополя Олександр Красильников.

В ході візиту заплановані зустрічі з так званим "мером" Сімферополя Віктором Агєєвим, "главою адміністрації" Бахчисарайського району Ігорем Книром, "віце-губернатором" міста Севастополь Олександром Пушкарьовим і футбольною громадськістю регіону.

Напередодні делегація провела в Москві робочу зустріч з міністром спорту РФ Віталій Мутко. Сам візит триватиме один день і завершиться в четвер увечері.

Як повідомляв УНІАН, три кримських клубу - СКЧФ, ТСК і "Перлина" - з початку сезону-2014/15 виступали в зоні "Південь" другого дивізіону російського чемпіонату. 4 грудня 2014 року на вимогу Федерації футболу України, УЄФА ухвалив рішення заборонити командам з Криму виступати в чемпіонаті Росії з 1 січня 2015 року. При цьому УЄФА звернув увагу на те, що футбол в регіоні необхідно зберегти.