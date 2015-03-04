"Шахтар" виграв у дублерів "Металіста" в матчі 1/4 фіналу Кубка України

У Львові завершився матч 1/4 фіналу Кубка України, в якому номінальні господарі поля харківський "Металіст" приймав донецький "Шахтар" і програв з рахунком 0:2.

Доля матчу була вирішена на самому початку гри, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч проходив у Львові, так як МВС не дало дозволу на проведення гри у Харкові з міркувань безпеки. У свою чергу, у Львові проводить домашні матчі "Шахтар". За взаємною домовленістю команд гра відбулася на нинішній домашній арені гірників "Львів-Арені".

"Металіст" вдруге поспіль, як і у грі проти київського "Динамо", вийшов на поле дублюючим складом. 14 футболістів основи, які публічно відмовилися захищати кольори клубу через великі борги по зарплаті (більше 5 місяців), продовжують страйкувати.

Гірники дуже потужно почали гру і вже на 4-й хвилині відкрили рахунок. Даріо Срна зі штрафного навісив на ближню штангу і Олександр Кучер головою переправив м'яч у дальній кут. А на початку другого тайму на 54-й хвилині "Шахтар" подвоїв свою перевагу. Веллінгтон Нем по флангу увійшов до штрафного майданчика "Металіста", зробив передачу на лінію воротарського майданчика, захисник харків'ян Дмитро Рижук промахнувся по м'ячу, а Олександр Гладкий прийняв м'яч і другим дотиком вразив ворота - 2:0.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні київське "Динамо" обіграло луганську "Зорю" - 2:1, а полтавська "Ворскла" приймала донецький "Олімпік" і зіграла внічию - 0:0.

Окрім того, 2 березня Дирекція Прем'єр-ліги перенесла матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу "Чорноморець" - "Дніпро" на більш пізній термін на прохання МВС. В Одесі правоохоронні органи не дозволили провести матч з міркувань безпеки, а ФК "Чорноморець" відмовився проводити матч в іншому місті.