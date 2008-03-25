Шева навчає сина російської мови радянськими пісеньками

Андрій Шевченко, який прибув у розташування збірної України, яка завтра зіграє проти сербів в товариському матчі, в інтерв`ю журналістам поділився своїми враженнями і переживаннями.

Своє сидіння на лаві запасних в лондонському «Челсі» форвард сприймає спокійно і опускати руки збирається:

«Що поробиш, якщо мені не пщастило і в найбільш невідповідний момент я одержав травму. Те, що я не граю зараз, сприймаю спокійно. Розумію, що сезон закінчується, команді треба набирати очки і повинні грати ті, хто краще підготовлений. Коли дають можливість грати, я граю. Ні - я тренуюся.

Футболіст зізнався, що скучив за збірною:

«Звичайно. Шкода, що не брав участь в першій грі Михайличенка з Кіпром. В середу в матчі з сербами хочеться подарувати йому першу перемогу біля керма збірної.

Своє майбутнє Шева всупереч чуткам пов`язує з Англією:

«Воно пов`язане з "Челсі". У мене є контракт, який я повинен виконувати. Сьогодні про зміну клубу немає сенсу говорити. Все добре, все нормально. На жаль, українські ЗМІ передруковують чутки, які запускає жовта преса в Англії. Але на мене це не впливає».

А ось інформацію про те, що Ігор Суркіс хоче бачити нападаючого в "Динамо", Шевченко прокоментував так:

«Можливо, я з`явлюся в "Динамо" після завершення кар`єри в якійсь якості. Але зараз всі мої думки - з "Челсі". А взагалі майбутнє хотілося б пов`язати з Україною. Я люблю свою країну, український народ».

Футболіст також спростував чутки про майбутнє поповнення в своїй сім`ї:

«Ні, це неправда. Почекаємо. Треба поставити на ноги двох синів. Іноді вони не дають спати. Особливо маленький, відразу видно характер - дуже живий, жвавий. Схожий на мене, як мама говорить. Старший спокійніший. Я його, до речі, навчаю російської мови піснями. Наприклад, співаю йому "Солнечный круг"».

А ось від «італійської» теми Шева ухилився

«Дуже багато особистих запитань... Давайте я піду тренуватися».

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