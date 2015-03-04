"Динамо" обіграло "Зорю" в 1/4 фіналу Кубка України

Доля матчу була вирішена в перші півгодини гри, повідомляє офіційний сайт турніру.

Незважаючи на важкі погодні умови (гра в Запоріжжі почалася при сильному снігопаді), кияни активно провели перші хвилини і швидко втілили свою перевагу в гол. На 12-й хвилині воротар луганчан Андрій Полтавцев у своєму штрафному майданчику порушив правила у зіткненні з Віталієм Буяльським і Олег Гусєв реалізував пенальті. А через 20 хвилин, на 32-й, гол забив Артем Кравець. Гравець вийшов один на один з воротарем після пасу Буяльського і з лінії воротарського майданчика вразив ворота. Після перерви луганчани зуміли відіграти один гол, коли на 50-й хвилині відзначився Микита Каменюка, але більшого "Зоря" зробити не змогла. "Динамо" виграло з мінімальним рахунком.

Раніше сьогодні відбувся перший матч в рамках 1/4 фіналу Кубка України, в якому в Полтаві "Ворскла" приймала донецький "Олімпік" і зіграли внічию - 0:0. У заключному матчі дня, о 19.00, харківський "Металіст" прийме у Львові донецький "Шахтар". Матч був перенесений до Львова на вимогу МВС, який заборонив проводити футбольні змагання в Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Дирекція Прем'єр-ліги перенесла матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу на більш пізній термін на прохання МВС. В Одесі правоохоронні органи також не дозволили провести матч з питань безпеки, але ФК "Чорноморець" відмовився проводити матч в іншому місті.