Виконком ФФУ змінив дати проведення турів Прем’єр-ліги заради інтересів національної збірної

Виконавчим комітетом Федерації футболу України було розглянуто звернення головного тренера національної збірної команди України Михайла Фоменка із клопотанням щодо внесення змін до плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем’єр-ліги сезону 2014/2015 рр., повідомляє прес-служба ФФУ.

Розглянувши клопотання, Виконком ФФУ з метою проведення повноцінної підготовки до матчів кваліфікаційного раунду ЧЄ-2016 збірної України із командами Іспанії (27 березня у Севільї) та Люксембургу (14 червня у Львові) вирішив внести зміни до плану-календаря Прем’єр-ліги сезону 2014/2015 рр., а саме перенести тури чемпіонату (базові дні):

18 тур – з 21.03.2015 р. на 04.04.2015 р.;

19 тур – з 04.04.2015 р. на 11.04.2015 р.;

20 тур – з 11.04.2015 р. на 18.04.2015 р.;

21 тур – з 18.04.2015 р. на 25.04.2015 р.;

22 тур – з 25.04.2015 р. на 02.05.2015 р.;

23 тур – з 02.05.2015 р. на 09.05.2015 р.;

24 тур – з 09.05.2015 р. на 16.05.2015 р.;

25 тур – з 16.05.2015 р. на 24.05.2015 р.;

26 тур – з 24.05.2015 р. на 30.05.2015 р.;

Крім того, було вирішено перенести фінал розіграшу Кубка України сезону 2014/2015 рр. з 31 травня на 4 червня.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дирекції УПЛ повідомили, що представники більшості клубів висловилися проти змін в календарі сезону.