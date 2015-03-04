За 100 днів до початку I Європейських ігор у Баку представили медалі змагань

Іконографія золотих, срібних і бронзових медалей розроблена у відповідності з брендінгом Ігор Баку 2015, повідомляється в релізі Оргкомітету змагань.

Дизайн монети, в центрі якої розташований логотип Баку 2015, уособлює динамічне, красиве місто з багатою культурою, а на зворотному боці медалі зображені емблема і словесний товарний знак Європейського Олімпійського Комітету.

Дизайн медалі був створений відомою ювелірною компанією Адамас - автором медалей Сочинської Олімпіади 2014 року та Зимових Паралімпійських Ігор, у співпраці з азербайджанським художником Наргіз Гусейновой. Виробництво медалей буде здійснено компанією Azersouvenir.

Міністр молоді та спорту Азербайджану і Головний Виконавчий Директор Комітету Баку 2015 Азад Рагімов сказав: «Ми маємо намір нагороджувати учасників перших Європейських Ігор медалями унікального дизайну, відповідного духу Ігор. До початку Ігор залишилося всього 100 днів, і я впевнений, що ці прекрасні медалі надихнуть спортсменів, і більшою мірою підвищать бажання людей дивитися Ігри в червні».

Директор департаменту з обслуговування спортсменів та операціями Комітету Баку 2015 Джеймс Маклауд додав: «Завоювання медалей під час перших Європейських Ігор стане вирішальним моментом у кар'єрі спортсменів, приймаючих участь в Іграх. Дизайн медалей передає цей дух, а також творчо відображає азербайджанські мотиви, що славлять цю країну».

Головний Операційний Директор Баку 2015 Саймон Клег сказав: «Я також радий відзначити початок відліку 100 днів до змагань з подання дизайну медалей перших Європейських ігор і з нетерпінням чекаю початку цієї великої спортивної події, в якій візьмуть участь спортсмени з усього континенту. Ми дуже хочемо забезпечити для спортсменів чудові умови, де вони можуть домогтися успіху. І я вважаю, що цей чудовий дизайн медалей, який забезпечить визнання, вартий наших зусиль».

Як повідомляв УНІАН, Європейські ігри, які пройдуть з 12 по 28 червня 2015 року в Баку, є першими в історії Європейського континенту. У загальній кількості в 2015 році в Баку будуть проведені 20 спортивних змагань: 16 з олімпійських видів спорту та чотири - неолімпійських видів спорту. Більше шести тисяч спортсменів з усіх кінців Європи представлятимуть свої країни протягом 17 днів змагань.