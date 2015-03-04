"Українські отамани" проведуть матч WSB з "Мексиканськими воїнами"

У місті Агуаскальєнтес наша команда зустрінеться з «Мексиканськими воїнами» в рамках восьмого туру змагань, що відкриватиме друге коло групових змагань WSB, повідомляє прес-служба "отаманів".

За результатами попередніх турів наші майбутні суперники розмістилися на 4-й позиції підгрупи «А» з 10-ма очками в активі. В попередньому турі змагань мексиканська команда на виїзді здолала "Британські левові серця" з рахунком 3:2. В той час як «Українські отамани» посідають 3-ю позицію підгрупи з 14-ма очками. В сьомому турі WSB наша команда зазнала мінімальної поразки від діючих чемпіонів змагань «Кубинських приборкувачів» - 2:3.

У нинішньому сезоні команди вже зустрічалися між собою. В рамках стартового туру змагань, у столиці України, наша команда перемогла «Мексиканських воїнів» з рахунком 4:1.

Майбутній поєдинок між командами пройде у підгрупі «С1», в рамках якої на ринг вийдуть боксери вагових категорій: 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг та +91 кг.

«Попереду на нашу команду очікує дві надзвичайно важливі виїзні матчеві зустрічі, які, на мою думку, можуть суттєво вплинути на підсумкове розташування сил у нашій підгрупі. За два тижні ми боксуватимемо в Англії, а вже найближчої суботи нас очікує надзвичайно складний бій в Мексиці, — зазначив генеральний директор клубу «Українські отамани» Дмитро Гайструк. – На сьогоднішній день ми посідаємо третю сходинку у підгрупі, що дає нам усі шанси на вихід до плей-офф, тому в найближчих матчевих зустрічах прикладемо усіх зусиль, аби зберегти та покращити наші позиції».

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчевої зустрічі, яка відбудеться в ніч на 8 березня о 04:30 за київським часом.