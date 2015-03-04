Олімпійська чемпіонка з біатлону Джима захворіла і може пропустити старт Чемпіонату світу

Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті українська біатлоністка Юлія Джима захворіла і може пропустити перші гонки Чемпіонату світу-2015, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України з посиланням на президента ФБУ Володимира Бринзака.

"У Юлі була температура, а зараз є підозра на бронхіт, - зазначив Бринзак. - Команда прилетіла до Фінляндії у понеділок, будемо дивитися на місці. Можливо, перші гонки вона пропустить і буде готуватися лише до естафети та індивідуальної гонки".

Всього в рамках чемпіонату світу проводиться 5 жіночих і чоловічих гонок, а також змішана естафета. Зокрема, у програмі заявлені спринт, гонка переслідування, мас-старт, естафета та індивідуальна гонка.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу-2015 пройде з 5 по 15 березня в Контіолахті (Фінляндія).