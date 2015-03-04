185 українських спортсменів здобули ліцензії на I Європейські ігри Баку-2015

Під час ліцензійного відбору вже 185 українських атлетів в 15 видах спорту здобули ліцензії, що дають право участі в змаганнях, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Найбільше ліцензій українці здобули в плаванні (19), кульовій стрільбі (18) веслуванні на байдарках і каное (16) та боксі (12). Окрім того, ліцензію здобула також команда з пляжного футболу (12 гравців).

Планується, що склад нашої команди може налічувати 220-230 спортсменів, які будуть представлені практично у всіх видах спорту.

Європейські ігри 2015 року в Баку пройдуть з 12 по 28 червня і стануть першими в історії Іграми для континенту. В рамках них відбуватимуться змагання з 20 видів спорту: 16 олімпійських і 4 неолімпійських. Більше ніж 6 тисяч спортсменів з усіх куточків Європи представлятимуть свої країни протягом 17 днів змагань. В 11 видах спорту будуть також розіграні ліцензії на Ігри ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро.