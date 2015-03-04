Цуренко вийшла у друге коло тенісного турніру в Монтерреї

У матчі першого раунду киянка лише за 51 хвилину обіграла 80-ю ракетку світу Шелбі Роджерс з США - 6:2, 6:0, повідомляє Тенісний портал України.

На рахунку українки 1 ейс і 2 подвійні помилки.

Наступною суперницею Цуренко стала Тімі Башинскі зі Швейцарії, яка у своєму поєдинку першого кола здолала бельгійку Яніну Вікмайєр з рахунком 7:6 (8), 3:6, 6:4.

У той же час, ще одна представниця України Катерина Бондаренко не зуміла подолати кваліфікацію на цьому турнірі. У фіналі відбіркового турніру киянка у напруженому матчі поступилася 90-й ракетці світу Тімі Бабош з Угорщини- 5:7, 6:2, 4:6.

Поєдинок тривав 2 години 10 хвилин. На рахунку Бондаренко 4 ейси і 11 подвійних помилок.

Abierto Monterrey AFIRME Open триватиме до 8 березня.