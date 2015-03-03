Папа Гуйє перейшов з "Металіста" в "Дніпро"

Угода була вкладена незадовго до закриття трансферного вікна, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Футболіст підписав з клубом 3-річний контракт і буде грати під №30.

30-річний Папа Гуйє найбільш відомий за виступами за харківський "Металіст", де грав вісім з половиною років, з середини 2006 року. До цього гравець 1 сезон провів в складі іншої української команди - луцької "Волині", а починав свою кар'єру він у клубі "Дуан" (Сенегал), де виступав у 2002-2004 роках.

Гуйє є дворазовим володарем Кубка Сенегалу (2003, 2004 рр.). У складі "Металіста" він був багаторазовим бронзовим та срібним призером чемпіонату України.

У збірній Сенегалу провів 5 матчів.