Оприлюднено склад збірної України на Чемпіонат світу з біатлону
14:40, 03 березня 2015Спорт
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У складі команди значаться дві з чотирьох олімпійських чемпіонок Сочі-2014.
Чемпіонат світу-2015 пройде у Контіолахті (Фінляндія) / biathlonworld.com
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом команди для участі в чемпіонаті світу з біатлону. У заявці значаться сім жінок і шість чоловіків, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
Склад команди виглядає наступним чином:
жінки - Валентина Семеренко, Юлія Джима, Ірина Варвинець, Яна Бондар, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Ольга Абрамова;
чоловіки - Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Олександр Жирний і Дмитро Русинів.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з біатлону відбудеться в Контіолахті (Фінляндія) з 5 по 15 березня.
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