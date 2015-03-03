Оприлюднено склад збірної України на Чемпіонат світу з біатлону

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом команди для участі в чемпіонаті світу з біатлону. У заявці значаться сім жінок і шість чоловіків, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Склад команди виглядає наступним чином:

жінки - Валентина Семеренко, Юлія Джима, Ірина Варвинець, Яна Бондар, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Ольга Абрамова;

чоловіки - Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Олександр Жирний і Дмитро Русинів.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з біатлону відбудеться в Контіолахті (Фінляндія) з 5 по 15 березня.