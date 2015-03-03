10 очок українця Леня не допомогли "Фініксу" уникнути поразки від "Майамі"

Команда українського легіонера Олексія Леня "Фінікс Санс" програла черговий матч регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Майамі Хіт" з рахунком 98:115, повідомляє офіційний сайт ліги.

Вирішальною в цьому матчі стала друга чверть, яку господарі майданчика в Майамі виграли з різницею в 15 балів - 39:24. В інший час йшла відносно рівна боротьба. За підсумками першої 12-хвилинки "сонячні" навіть були попереду - 23:24, а після великої перерви суперники обмінялися перемогами в періодах - 23:26, 30:24.

Лень за 27 хвилин набрав 10 очок (4/9 з гри і 2/2 штрафні кидки), 11 підбирань (3 в нападі), зробив 1 результативну передачу і 2 перехоплення, а також отримав три фоли.

На даний момент на рахунку "Фінікса" 31 перемога при 30 поразках й команда, як і раніше, посідає 10-е місце в турнірній таблиці Конференції "Захід". Згідно з регламентом НБА, в плей-офф турніру, де і розігрується титул чемпіона за підсумками сезону, потрапляють по 8 кращих команд Заходу і Сходу.