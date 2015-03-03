Футболістів "Олімпіакоса" оштрафували на півмільйона євро за програш "Дніпру" в Лізі Європи

Президент "Олімпіакоса" Евангелос Марінакіс прийняв рішення утримати 500 тис. євро з зарплат гравців після вильоту команди з Ліги Європи в результаті програшу дніпропетровському "Дніпру", повідомляє «Спорт-Експрес» з посиланням на AFP.

Крім того, рішення обумовлене тим, що в чемпіонаті Греції виникла вимушена пауза через рішення уряду країни припинити першість з причини агресивності фанатів.

Марінакіс заявив: "Олімпіакос" - найтитулованіший грецький клуб, і для кожного повинна бути честю можливість грати за нього. Потрібно поважати і почитати "Олімпіакос". Хто має з цим проблеми і не хоче миритися з такими рішеннями, може взяти і піти. Поки ви граєте за "Олімпіакос", повинні віддавати все заради цього клубу".

Також президент поставив завдання-максимум гравцям на останню частину сезону - виграти чемпіонат і Кубок Греції.

Як повідомляв УНІАН, в 1/16 фіналу Ліги Європи дніпропетровський "Дніпро" за сумою двох матчів обіграв "Олімпіакос" - 2:0 та 2:2.