Біатлоністка Варвинець визнана найкращою спортсменкою України в лютому

Наставника спортсменки Миколу Зоца названо найкращим тренером місяця, повідомля прес-служба НОК.

Вже в перший день лютого на чемпіонаті Європи з біатлону, який відбувся в естонському Отепяя, у гонці переслідування Ірина Варвинець принесла до скарбнички збірної Україну срібну медаль.

Блискучу крапку у виступі на європейській першості Ірина поставила з колегами по команді в жіночій естафеті. Разом з Юлією Джимою, Наталією Бурдигою та Валентиною Семеренко Ірина виборола медаль найвищого ґатунку.

Свою медальну серію Ірина продовжила на етапі Кубка світу в чеському Нове Место. У змішаній естафеті наша четвірка у складі Ірини Варвинець, Валентини Семеренко, Дмитра Підручного та Сергія Семенова стала власницею бронзових нагород.

Для Ірини Варвинець це перше високе визнання Національного олімпійського комітету.

Протягом трьох останніх місяців найкращим спортсменом країни визначається саме представник біатлону. У грудні високе визнання отримала Валентина Семеренко, а в січні найкращим спортсменом країни став Сергій Семенов.