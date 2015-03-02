Матч Кубка України "Чорноморець" - "Дніпро" перенесено на вимогу МВС

Дирекція Прем'єр-ліги перенесла матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу на більш пізній термін на прохання МВС, повідомляє прес-служба УПЛ.

"Дирекція ПЛ розглянула лист ГУ МВС України в Одеській області та клопотання ФК «Чорноморець», - йдеться в повідомленні. - Розглянувши лист ГУ МВС України в Одеській області та клопотання ФК «Чорноморець» Дирекція Прем'єр-ліги постановила перенести перший матч 1/4 фіналу розіграшу Кубка України між командами «Чорноморець» Одеса та «Дніпро» Дніпропетровськ з 4 березня на більш пізній термін".

Дата проведення і час початку матчу будуть визначені додатково.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня відбудуться перші матчі чвертьфіналу Кубка України. Матчі-відповіді у всіх чотирьох парах, включаючи "Чорноморець" - "Дніпро", заплановані на 8 квітня.