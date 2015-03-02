Кличко проведе підготовку до бою з Дженнінгсом в новому тренувальному таборі в США

Вперше за довгі роки чемпіон світу не прибув в австрійську селище Гоїнг, де зазвичай облаштовував свій табір, а знайшов собі затишне містечко в США, повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличко.

Бій відбудеться в Нью-Йорку, до того ж у США зараз живе і сім'я боксера - наречена Хайден Панеттьєрі і маленька донька Кая-Євдокія.

Про нове місце для тренувань Кличко і його режимі підготовки інформації поки мало. Раніше стало відомо, що одним з його спаринг-партнерів в цей раз буде новозеландець. Свою згоду допомогти українцеві у підготовці до бою проти Дженнінгса дав Джозеф Паркер. Це 22-річний перспективний важкоатлет, який на даний момент провів 12 поєдинків на професійному рингу, в кожному з яких здобув перемогу. Паркер володіє досить значними фізичними параметрами, його зріст 193 см.

Цікаво, що раніше Паркер вже двічі відмовлявся від пропозицій команди Кличка стати спаринг-партнером Володимира, оскільки дати підготовки українського чемпіона не вписувалися в особистий графік новозеландця. Тепер, Джозеф вирушить у тренувальний табір Кличка після того, як проведе бій 5 березня.

Що стосується суперника українця - Дженнінгса, то він приступив до інтенсивної підготовки ще раніше: боксер працює в залі, переглядає разом із тренером попередні бої Кличка-молодшого і багато плаває в басейні. Щодо прогнозу на поєдинок, Дженнінгс лаконічний: "Бій закінчиться нокаутом: або я Кличка, або він мене".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Дженнінгс відбудеться 25 квітня на легендарній арені "Медісон-Сквер-Гарден".