Баскетбольна Суперліга визначила п`ятірку кращих гравців тижня

Минулого тижня відбулися чергові матчі Чемпіонату України серед команд Суперліги, за підсумками яких була визначена п’ятірка кращих гравців турніру, повідомляє офіційний сайт Суперліги.

Кращими захисниками турніру стали - Денис Лукашов («Будівельник»), на рахунку якого 18 очок, 6 підбирань, й 5 передач, та Артем Сліпенчук («ОДЕСА») – 12 очок, 8.6 передачі, 5.6 підбирання, 4.3 перехоплення та 1 блок-шот в середньому за гру.

Серед форвардів відзначені - Віталій Мальчевський («Дніпро»), в активі якого 16 очок, 7 підбирань та 1.5 блок-шота й Олександр Антіпов («Говерла») – 14 очок, 7 підбирань, 2.5 передачі й 2 перехоплення.

Кращим центровим визначений Максим Сандул («Київ») – 21 очко, 22 підбирання, 7 передач, 2 блок-шоти й 1 перехоплення.

Протягом тижня, лідер першості "Хімік" (Южне) провів один матч. вигравши у "Говерли" (Івано-Франківськ) з рахунком 79:57. У свою чергу, йдучий на 2-й позиції столичний "Будівельник" провів два матчі, обігравши "Дніпро-АЗОТ" з Дніпродзержинська (101:71), та запорізький "Ферро-ЗНТУ" - 101:75.

На даний момент, на рахунку "Хіміка" 25 перемог / 0 поразок, на рахунку "Будівельника" - 23/3, йдучого у таблиці на 3-му місці "Дніпра" - 16/10.