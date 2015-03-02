Збірна України зі стрільби з лука завоювала 4 нагороди чемпіонату Європи

На європейській першості зі стрільби з лука в приміщенні, яка відбулася в словенському місті Копер, спортсмени збірної України завоювали 4 нагороди, повідомляє прес-служба НОК України.

У класичному луці Георгій Іваницький здобув медаль найвищого ґатунку.

Юніорки Соломія Гнип (класичний лук) та Марія Школьна (блочний лук) вибороли ще 2 нагороди - «золото» та «бронзу» відповідно.

Чоловіча команда юніорів у блочному луці у складі Антона Гончарова, Влада Большакова та Романа Говядовського здобула «бронзу».

Таким чином, збірна України посіла 4-е місце у загальнокомандному заліку, розділивши його з командою Нідерландів. Трійку найкращих збірних склали команди Росії (3-2-1), Італії (2-5-3) та Німеччини (2-2-3).