Українець Абраменко виграв етап Кубка світу з фристайлу

На етапі світового Кубка з лижної акробатики, який відбувся в Мінську, український фристайліст Олександр Абраменко здобув золоту медаль. За фінальні стрибки наш спортсмен отримав 117.70 і 122.62 бала, повідомляє прес-служба НОК України.

Друге місце у столиці Білорусі посів американец Марк Боххонон, третє - білорус Денис Осіпов.

Це друга нагорода Абраменко в нинішньому сезоні. 8 січня на етапі змагань в американському Дір-Веллі він посів 3-є місце.

Разом з тим, для Абраменка успіх в Мінську - це перша перемога в його кар'єрі.