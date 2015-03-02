Українець Абраменко виграв етап Кубка світу з фристайлу
12:55, 02 березня 2015Спорт
210
Українець обійшов за сумою двох стрибків американця Боххонона.
Абраменко выиграл этап Кубка мира / xsport.ua
На етапі світового Кубка з лижної акробатики, який відбувся в Мінську, український фристайліст Олександр Абраменко здобув золоту медаль. За фінальні стрибки наш спортсмен отримав 117.70 і 122.62 бала, повідомляє прес-служба НОК України.
Друге місце у столиці Білорусі посів американец Марк Боххонон, третє - білорус Денис Осіпов.
Це друга нагорода Абраменко в нинішньому сезоні. 8 січня на етапі змагань в американському Дір-Веллі він посів 3-є місце.
Разом з тим, для Абраменка успіх в Мінську - це перша перемога в його кар'єрі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter