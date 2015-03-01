"Динамо" обіграло "Металіст" в заключному матчі туру Прем'єр-ліги

На столичному НСК "Олімпійський" відбувся матч 15-го туру Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" приймало харківський "Металіст" й обіграло суперника з великим рахунком - 3:0.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Харків'яни, незважаючи на глибоку фінансову кризу в клубі і відмову гравців основного складу виходити на матч, змогли втримати свої ворота в недоторканності протягом усього першого тайму. Більш того, в першій 45-хвилинці "Металіст" мав кілька шансів відкрити рахунок у грі. Однак на весь матч команду Ігоря Рахаева не вистачило.

Після перерви кияни мали повну перевагу і забили три голи. На 52-й хвилині Джермейн Ленс зробив верхову передачу в штрафну, і Юнес Беланда в падінні в дотик з носка пробив повз воротаря харків'ян Сергія Погорілого. На 79-й хвилині після класної передачі Андрія Ярмоленка в штрафну Віталій Буяльський на швидкості прийняв м'яч, підробив, обіграв воротаря і вразив вже порожні ворота. А в доданий арбітром час, вже на 95-й хвилині гол забив юний Євген Чумак. Ленс з флангу зробив передачу вздовж воріт, і Чумак, зігравши на випередження, забив гол, 3:0.

Це був останній матч у рамках 15-го туру УПЛ, де всі три лідери турнірної таблиці здобули перемоги. У турнірній таблиці на даний момент продовжує лідирувати "Динамо" - 39 очок, у донецького "Шахтаря" - 34, дніпропетровського "Дніпра" - 31. Луганська "Зоря" (24) обійшла харківський "Металіст" (22) і вийшла на 4-е місце.