Прем'єр-ліга, 15-й тур, "Динамо" - "Металіст": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві проходить матч 15-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" приймає харківський "Металіст".

Зустрічаються команди, що займають 1-е і 4-е місця в турнірній таблиці, повідомляє прес-служба УПЛ.

Ця зустріч повинна була стати центральною в турі, так як зустрічаються команди з числа лідерів таблиці.До того ж, обидва колективи багато років були постійними призерами чемпіонату України.

Але, напередодні зустрічі стало відомо, що група гравців «Металіста» бойкотує поєдинок в Києві. Отож, кістяк колективу складуть новобранці харків'ян, а їх кількість є одним з найбільш значних в період дозаявки. До того ж і майстерність більшості з них не викликає сумнівів навіть у пересічного вболівальника.

«Динамо» може зіткнутися з іншою проблемою - психологічна та фізична виснаженість після реваншу з «Генгамом». До того ж ряд виконавців отримали травми, які не дозволять вийти на поле.

Відносна криза результатів для киян проти «Металіста» припинилася після приходу Сергія Реброва, тоді як наставник харків'ян Ігор Рахаєв досі не може перервати серію поразок у матчах з «Динамо».

На котируваннях букмекерських контор безумовним фаворитом гри є "Динамо". Ставки на перемогу киян приймаються з коефіцієнтом 1,08 до 1, на нічию - 7,81 до 1, а на перемогу гостей - 29,78 до 1.

Стартові склади команд:

Динамо: 1. Шовковський, 2. Даніло Сілва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 24. Віду, 17. Рибалка, 29. Буяльський, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 85. Мбокані

Запасні: 23. Рибка, 26. Бурда, 34. Хачеріді, 28. Чумак Е., 20. Гусєв О., 91. Теодорчик, 22. Кравець

Металіст: 23. Погорілий, 9. Бобко, 54. Ковтун, 3. Іщенко, 45. Осман А., 43. Ткачук Ю., 5. Ковальчук К., 56. Авер'янов, 80. Прийомів, 42. Чегурко, 47. Бойчук

Запасні: 75. Денчук, 52. Антонов Д., 58. Зотько, 53. Сизий, 48. Козинець, 86. Барилко Ст.