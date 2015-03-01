"Дніпро" розтрощив "Волинь" у матчі УПЛ

У Дніпропетровську завершився матч 15-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому дніпропетровський "Дніпро" приймав луцьку "Волинь" і виграв з рахунком 5:0.

Доля матчу була вирішена вже на початку першого тайму.

Господарі поля активно почали гру і відразу ж захопили перевагу. А на 17-й хвилині вона була реалізована в перший гол. Після передачі п'ятою від Миколи Калініча форвард "Дніпра" Євген Коноплянка здійснив забіг у штрафну суперника і точно пробив низом у дальній кут у протихід воротарю Віталія Недільку. А перед самою перервою дніпропетровці подвоїли свою перевагу. Після навісу з кутового з правого флангу Роман Безус головою відпасував м'яч на дальню штангу і Павло Ксьонз розстріляв ближній кут воріт суперника - 2:0.

Після перерви "Дніпро" продовжив активно діяти і вже на 50-й хвилині довів рахунок до великого. Після прострілу Ксьонза з правого флангу Калініч проштовхнув м'яч повз вийшов на заміну другого воротаря "Волині" Артема Кичака. Вже під завісу гри, на 81-й хвилині м'яч від Кичака відскочив прямо на ногу Андрію Близниченко, який точно пробив по порожніх воротах. Нарешті, в доданий арбітром час, на 94-й хвилині Валерій Федорчук з лівого флангу увірвався в штрафний майданчик "Волині", зробив простріл і Роман Зозуля переправив м'яч у сітку - 5:0.

У двох інших матчах сьогоднішнього дня ужгородська "Говерла" програла запорізькому "Металургу" - 0:1, а донецький "Металург" і львівські "Карпати" зіграли внічию - 1:1.