Прем'єр-ліга, 15-й тур, "Дніпро" - "Волинь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 15-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає луцьку "Волинь".

Це перший матч обох команд у весняній частині сезону Прем'єр-ліги, повідомляє прес-служба УПЛ.

Матчі команд у попередньому сезоні, а також у першому колі нинішнього, були різними, але з однаковим результатом - перемогою "Дніпра".

Незважаючи на рахунок, «Волинь» ніколи не здається без бою. Саме про це говорять дві вольові перемоги минулого сезону, а також вистражданий на останніх хвилинах виграш завдяки голу джокера Євгена Шахова в сезоні-2014/15 - 1:0.

На сьогодні «Дніпро» знаходиться на підйомі внаслідок рекордного для себе досягнення в Лізі Європи УЄФА, який базується зовсім не на весняному футболі команди. Мирон Маркевич попрацював на зборах над втіленням власного бачення тактики і стратегії, які не в повному обсязі були донесені до виконавців восени.

У свою чергу, тренер "Волині" Віталій Кварцяний навряд чи може бути задоволений втратами, серед яких від'їзд Сергія Сімініна може стати вельми відчутним. А ось мінімальне поповнення: до речі, новачки перейшли на правах оренди саме з «Дніпра», де Сергій Політило та Володимир Польовий не зуміли стати основними виконавцями.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом є "Дніпро". Ставки на перемогу господарів приймаються з коефіцієнтом 1,09 до 1, на нічию - 7,93 до 1, а на перемогу "Волині" - 21,98 до 1.

Стартові склади команд:

Дніпро: 71. Бойко, 6. Эжидіо, 14. Чеберячко, 23. Дуглас Сілва, 8. Ксьонз, 12. Бруно Гама, 19. Безус, 24. Лучкевич, 25. Федорчук, 9. Калініч, 10. Коноплянка

Запасні: 16. Лаштувка, 44. Федецький, 7. Канкава, 18. Зозуля, 28. Шахов, 97. Близниченко, 11. Селезньов

Волинь: 42. Неділько, 15. Жуніч, 91. Парцванія, 8. Політило, 10. Бікфалві, 13. Шабанов, 14. Польовий, 19. Кобахідзе, 79. Бабатунде, 93. Матей, 38. Петров С.

Запасні: 74. Кичак, 5. Воронін С., 20. Задерецький, 57. Воробей Р., 26. Никитюк, 89. Козьбан, 94. Хомченко