Український боксер Плотніков завоював титул Інтерконтинентального чемпіона IBF

Боксер промоутерської компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine" Віктор Плотніков здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над британцем Дентоном Васселлом і завоював титул Інтерконтинентального чемпіона IBF в напівсередній вазі, повідомляє прес-служба К2.

Бій в ніч на неділю відбувся в Белфасті (Північна Ірландія).

Рахунок суддівських записок по закінченню матчу був такий - 118-108, 118-108 і 115-111.

Слід зазначити що українець мав незаперечну перевагу в кінцівці матчу. Васселл побував у нокдаунах у 10-му та 12-му раундах.