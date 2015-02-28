"Шахтар" розпочав весняну частину сезону Прем'єр-ліги з розгрому "Ворскли"

У Львові завершився матч 15-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" грав з полтавською "Ворсклою" і обіграв суперника з рахунком 3:0.

Доля матчу була вирішена вже в середині першого тайму.

"Гірники" володіли перевагою з самого початку гри і на 26-й хвилині втілили її в перший гол. Алекс Тейшейра увірвався до штрафного майданчику "Ворскли" і відпасував м'яч Луїсу Адріано. Удар у форварда не вийшов, але гравець полтавчан Армен Даллку в боротьбі з В'ячеславом Шевчуком не зумів вибити м'яч і той рикошетом від ноги Шевчука потрапив у сітку.

А у другому таймі гірники тільки зміцнювали свою перевагу. На 49-й хвилині Дуглас Коста здійснив індивідуальний прохід з центру поля, уникнув підкату від Сімініна і точно пробив у лівий від себе кут. А рівно через 20 хвилин гірники втекли в контратаку 2 в 2 і після передачі Адріано, Алекс Тейшейра точно пробив у ворота повз воротаря полтавчан Станіслава Богуша - 3:0.

В іншому матчі дня луганська "Зоря" розгромила донецький "Олімпік" з рахунком 5:1.

Як повідомляв УНІАН, весняна частина Прем'єр-ліги стартувала напередодні матчем "Чорноморець" (Одеса) - "Іллічівець" (Маріуполь), який завершився внічию 0:0.