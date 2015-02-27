"Українські отамани" з мінімальним рахунком програли "Кубинським приборкувачам"

У Києві завершилася матчева зустріч 7-го туру Всесвітньої серії боксу, в якому "Українські отамани" приймали "Кубинських приборкувачів" і програли з рахунком 2:3.

Доля матчу була вирішена у п'ятому останньому поєдинку - серед важковаговиків.

"Отамани" вели в рахунку по ходу матчу - 1:0. У першому бою виграв одноголосним рішенням суддів за очками Хасанбой Дусматов. Потім свої бої програли також за очками Омурбек Малакбеков і Володимир Матвійчук, а в четвертому бою Хоршид Норматов також виграв за явною перевагою - одноголосним рішенням суддів. У вирішальному п'ятому поєдинку боксерів важковаговиків перевага кубинця Савона над Сергієм Корнєєвим була очевидною і бій завершився достроково нокаутом у середині 5-го раунду.

Таким чином, на рахунку українців тепер 14 очок, але вони перемістилися з 2-го на 3-е місце в турнірній таблиці. "Отаманів" випередила "Команда Росії" - 15 балів (1 матч в запасі). Лідирує команда Куби - 20 балів.