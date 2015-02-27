Гравці "Металіста" відмовилися виходити на поле в матчах з "Динамо" і "Шахтарем" через заборгованість по зарплаті

Лідери харків'ян звернулися з відкритим листом до вболівальників клубу, щоб пояснити свою позицію, повідомляє Sport.ua.

Зокрема, у зверненні до вболівальників йдеться: "Ми завжди були раді грати для вас і завжди були вдячні вам за вашу підтримку. Без неї нам було б важко досягти тих успіхів, які команда досягла за останні роки. Однак сьогодні ситуація в клубі така, що ми не отримуємо зарплату вже більше п'яти місяців + є заборгованість за минулий сезон. Ми з розумінням ставилися до прохання керівництва клубу почекати і ми чекали. Наші неодноразові звернення до керівництва клубу так і не привели ні до яких зрушень у вирішенні цього питання, ніхто навіть не спробував піти з нами на контакт. Тому у нас немає іншого шляху, як відмовитися від участі у найближчих матчах якщо керівництво клубу не почне виплачувати нам заробітну плату".

Крім того, гравці попросили вболівальників "правильно зрозуміти нашу сьогоднішню ситуацію і підтримати нас у такому складному для нас рішення".

Лист підписали Едмар, Гоменюк, Горяїнов, Пшеничних, Шуст, Краснопьоров, Шарпар, Ребенок, Кобін, Березовчук, Давидов, Хав'єр, Костюк, Болбат, Кулаков, Вільягра, Папа, Моледо.

Нагадаємо, раніше легіонери харківського «Металіста» розірвали контракти з клубом саме через заборгованість по зарплаті. Тим не менш, іноземні футболісти також приєдналися до звернення, яке пояснює і їх рішення покинути клуб.

Як повідомляв УНІАН, у трьох стартових матчах сезону "Металіст" зіграє з київським "Динамо" і двічі - з донецьким "Шахтарем" (в Прем'єр-лізі та Кубку України).