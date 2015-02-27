"Чорноморець" та "Іллічівець" зіграли нульову нічию в першому матчі весняної частини Прем'єр-ліги

У Дніпропетровську на стадіоні "Метеор", завершився перший матч весняної частини чемпіонату української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися одеський "Чорноморець" й маріупольський "Іллічівець" і зіграли внічию - 0:0.

Гра проходила в Дніпропетровську, так як номінальним господарем поля був "Іллічівець", що не проводить ігри в Маріуполі з міркувань безпеки. У матчі першого кола, "Іллічівець" - "Чорноморець", за домовленістю сторін, номінальним господарем виступав одеський клуб. Матч проходив на арені "Чорноморця" в Одесі.

Одесити мали перевагу в перші 10 хвилин гри, а потім суперник перехопив ініціативу і володів ним наступні хвилин 10-12. Але десь до середини першого тайму гра заспокоїлася, а командам було важко створювати моменти біля воріт один одного через в'язке погано підготовлене до гри поле.

Другий тайм ситуацію на полі не змінив. Команди розійшлися миром - 0:0.

Таким чином, у турнірній таблиці тепер у "Чорноморця" 16 очок і команда, як і раніше, займає 9-е місце. У "Іллічівця" - 4 бали. Маріупольська команда також як і раніше займає останнє 14-е місце в турнірній таблиці УПЛ,