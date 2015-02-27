Президент ФІФА Блаттер назвав "ніччю ганьби" події в окремих матчах єврокубків

Президент Міжнародної Федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозеф Блаттер вкрай обурений діями вболівальників на деяких матчах 1/16 фіналу Ліги Європи. Про це функціонер написав на своїй сторінці у Twitter.

“Минулої ночі ми стали свідками ганебних сцен насильства і расизму. Для боротьби з дискримінацією всі футбольні органи зобов'язані дотримуватися резолюції конгресу ФІФА 2013 року. У грудні минулого року робоча група ФІФА 2013 представила план конкретних дій по боротьбі з дискримінацією при підготовці до Чемпіонату світу, який пройде в 2018 році“, - написав Блаттер.

26 лютого відбулися матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, ряд з яких закінчилися зіткненнями вболівальників або хуліганськими витівками. Окрім зустрічі між київським "Динамо" і французьким "Генгамом", яка була припинена у зв'язку з уболівальниками, яки вибігли за межі сектору, інциденти сталися в інших містах Старого світу. У голландському Роттердамі фанати кинули на поле надувний банан і на 10 хвилин була зупинена гра "Фейєнорд" - "Рома". А після матчу між московським "Динамо" і бельгійським "Андерлехтом" на вболівальників бельгійської команди напали озброєні російські фанати.

31 травня 2013 року Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виступила за введення жорстких заходів щодо протидії расизму та дискримінації в спорті. На щорічному конгресі ФІФА, який проходив на Маврикії, розглядалася доповідь комісії, очолюваної віце-президентом ФІФА Джеффрі Уеббом. Зокрема, в число прийнятих положень доповіді увійшли вирахування кваліфікаційних очок і заборону на виступи на чемпіонатах світу для національних команд, вболівальники яких ображають гравців за расовою ознакою.