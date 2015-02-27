Жеребкування Ліги Європи: "Евертон" - "Динамо", "Дніпро" - "Аякс"

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, за підсумками якої своїх суперників дізналися два українські клуби - київське "Динамо" та дніпропетровський "Дніпро".

Трансляцію жеребкування вів офіційний сайт УЄФА.

Суперниками українських клубів стали англійський "Евертон" (дістався "Динамо") і нідерландський "Аякс" (буде грати з "Дніпром").

Серед команд, що пробилися в 1/8 фіналу нинішнього розіграшу Ліги Європи УЄФА, виявилися триразові володарі трофею - італійський «Інтернаціонале» (Мілан) і іспанська «Севілья».

Згідно з регламентом, у жеребкуванні 1/8 фіналу не було сіяних команд, а суперники з однієї країни могли грати один проти одного. Однак, згідно з рішенням робочої групи УЄФА з надзвичайних ситуацій, клуби з Росії та України були розведені по різних парах.

В результаті було утворено вісім пар:

"Евертон" - "Динамо" (Київ)

"Дніпро" - "Аякс"

"Зеніт" - "Торіно"

"Вольфсбург" - "Інтернаціонале"

"Вільяреал" - "Севілья"

"Наполі" - "Динамо" (Москва)

"Брюгге" - "Бешикташ"

"Фіорентина" - "Рома"

Матчі цієї стадії турніру відбудуться 12 і 19 березня.

Команди, вказані в парах першими, стартові матчі проведуть вдома, а матчі-відповіді - в гостях.