Жеребкування Ліги Європи: "Евертон" - "Динамо", "Дніпро" - "Аякс"
Українські клуби дізналися суперників по 1/8 фіналу турніру.
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, за підсумками якої своїх суперників дізналися два українські клуби - київське "Динамо" та дніпропетровський "Дніпро".
Трансляцію жеребкування вів офіційний сайт УЄФА.
Суперниками українських клубів стали англійський "Евертон" (дістався "Динамо") і нідерландський "Аякс" (буде грати з "Дніпром").
Серед команд, що пробилися в 1/8 фіналу нинішнього розіграшу Ліги Європи УЄФА, виявилися триразові володарі трофею - італійський «Інтернаціонале» (Мілан) і іспанська «Севілья».
Згідно з регламентом, у жеребкуванні 1/8 фіналу не було сіяних команд, а суперники з однієї країни могли грати один проти одного. Однак, згідно з рішенням робочої групи УЄФА з надзвичайних ситуацій, клуби з Росії та України були розведені по різних парах.
В результаті було утворено вісім пар:
"Евертон" - "Динамо" (Київ)
"Дніпро" - "Аякс"
"Зеніт" - "Торіно"
"Вольфсбург" - "Інтернаціонале"
"Вільяреал" - "Севілья"
"Наполі" - "Динамо" (Москва)
"Брюгге" - "Бешикташ"
"Фіорентина" - "Рома"
Матчі цієї стадії турніру відбудуться 12 і 19 березня.
Команди, вказані в парах першими, стартові матчі проведуть вдома, а матчі-відповіді - в гостях.